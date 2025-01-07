Разведенная Алсу опубликовала фото с любимым мужчиной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Певица Алсу трогательно поздравила отца с днем рождения

Алсу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Знаменитость показала подписчикам кусочек своей семейной жизни.

Певица Алсу призналась в чувствах любимому и самому главному мужчине в ее жизни. Знаменитость выставила трогательный пост на своей странице в социальных сетях и опубликовала фото со своим отцом в день его рождения.


Фото: Instagram*/alsou_a

«Давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих, и счастливых лет жизни! Нас у него много (четверо детей и 15 внуков), а он у нас один! Любим бесконечно», — написала артистка.

Прошедший 2024 год запомнится певице как один из самых тяжелых. После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым она подала на развод. Причиной разрыва стили измены мужа. У экс-супругов есть трое совместных детей: две дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Брак официально был расторгнут в августе, но все еще идет раздел совместно нажитого имущества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу отменила концерт из-за пошатнувшегося здоровья.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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