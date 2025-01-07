«Весь в святых картинках»: Шаляпин расстроился отсутствию звонков в Рождество

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 23 0

Шаляпину не понравились Рождественские картинки в сообщениях от близких

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/shalyapin_official; 5-tv.ru

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Артист мечтает о более близком общении.

Певец Прохор Шаляпин выразил недовольство тем, что получил поздравления с Рождеством в виде картинок. Об этом он сообщил в своем блоге в сети.

Артист отметил, что предпочел бы более личные и искренние поздравления, считая, что такие средства коммуникации лишены настоящего тепла и внимания. Даже звонок по телефону он считает более предпочтительным, чем скачанная из интернета фотокарточка.

«Я проснулся, друзья, и я весь в святых картинках. Вот весь телефон в святых картинках. Ну вот не знаю для чего это присылать. Рождество, мы все празднуем этот праздник, но можно созвониться, СМСку, ладно, отправьте», — негодовал Шаляпин.

Рождество — это один из самых светлых и радостных праздников, отмечаемый миллионами людей по всему миру. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать рождения Иисуса Христа, поделиться теплом и радостью, а также проявить заботу о близких. По всей видимости, именно это и вводит 41-летнего Прохора в ступор, ведь он привык к традиционным празднованиям, а не новомодному интернет-общению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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