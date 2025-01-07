Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Капитан судна и четверо членов команды спаслись.

Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии

Фото: © РИА Новости/Михаил Тургиев

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Российская деревянная ладья «Пилигрим» потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Малайзии.

Уточняется, что капитан судна Сергей Синельник и четверо членов команды, состоящей из трех граждан России и одного белоруса, здоровы и чувствуют себя хорошо. Один из россиян уже вернулся на родину, трое оставшихся моряков вылетают в РФ во вторник.

Само поврежденное судно поднято на берег при содействии местной судоверфи. Дальнейшая судьба ладьи, требующей дорогостоящего ремонта, будет решаться по возвращении команды в Россию.

Деревянная ладья «Пилигрим» — копия поморской ладьи XIX века. В октябре прошлого года судно отправилось в кругосветное плавание из Владивостока, намереваясь зайти в Японию, на Филиппины, в Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, затем Средиземному, Черному и Азовскому. Конечным пунктом путешествия был Петрозаводск, куда «Пилигрим» должен был прийти по рекам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о завершении трехлетней кругосветной экспедиции российских путешественников на экспериментальном тримаране.

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