Умер основатель и экс-лидер французского «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Смерть видного общественного деятеля стала концом целой эпохи в политике республики.

Умер основатель и экс-лидер французского «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен

Фото: из открытых источников

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Основатель и бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на родственников политика.

Телеканал отмечает, смерть Ле Пен стала концом целой эпохи в политике республики. Несмотря на то, что политик в последние годы отошел от активной деятельности, он по-прежнему имел влияние в политической среде Франции. Тем более что его дело продолжает дочь — лидер парламентской фракции «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

После создания «Национального фронта» в 1972 году Ле Пен возглавлял его до 2011 года, придерживаясь националистических взглядов. Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 года. Основой программы Ле Пена было сокращение числа иммигрантов и отказ Франции от евроинтеграции.

В 2015 году «Национальный фронт» исключил Жан-Мари Ле Пена из своих рядов. В ответ политик заявил, что отрекается от своей дочери Марин, возглавившей партию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент США Джимми Картер умер на 101 году жизни.

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