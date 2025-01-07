Два тела обнаружили в отсеке шасси приземлившегося во Флориде самолета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Погибших нашли во время послеполетного обслуживания воздушного судна.

Два тела обнаружили в отсеке шасси приземлившегося во Флориде самолета

Фото: www.globallookpress.com/© Markus Mainka

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Тела двух человек обнаружили в отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue, приземлившегося в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, штат Флорида. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на представителя перевозчика.

Уточняется, что тела нашли в ходе плановой проверки послеполетного обслуживания. Для выяснения личностей погибших и обстоятельств их проникновения в отсек шасси самолета назначено расследование.

Известно, что воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и прибыло во Флориду с опозданием на 28 минут.

В декабре рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажира на борту. Сообщалось, что мужчине внезапно стало плохо, после чего он умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту воздушного судна, направлявшегося из Москвы в Самару, из-за проблем с сердцем скончался пассажир.

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