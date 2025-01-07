Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

По последним данным, жертвами природной стихии стали 95 человек.

Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

Фото: Reuters/Пожарно-спасательная служба Тибета

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Президент России Владимир Путин выразил председателю Китая Си Цзиньпину соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете. Телеграмма обнародована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в документе.

Ночью 7 января произошло землетрясение на границе КНР, Непала и Бангладеша магнитудой 7,1. Позднее толчки повторились. Самый мощный афтершок был магнитудой 4,4. По последним данным, в результате землетрясения в китайском Тибете погибли 95 человек, еще больше сотни получили травмы.

Подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших. На местах ведется спасательная операция. Си Цзиньпин распорядился использовать все возможные ресурсы для поиска и оказания помощи людям, попавшим под завалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что очаг землетрясения находился на глубине в десять километров.

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Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

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