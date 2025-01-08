«О, Канада!» — Трамп показал карту США с новыми территориями
Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карты США с присоединенной Канадой
Фото: www.globallookpress.com/© Rob Gurdebeke
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Прежде он пообещал стране-соседке вдвое снизить налоги.
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карты с присоединенной к Соединенным Штатам Америки Канадой.
На одном из изображений территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага. На карте отсутствует территория Мексики.
«О, Канада!» — подписал политик публикацию.
На другой карте Канада и США закрашены одним цветом. На изображение нанесена надпись черного цвета «Соединенные Штаты». Стоит отметить, что на ней же Мексика закрашена другим цветом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги при присоединении к США. Она намекнул этой стране и Гренландии, что стать частью Штатов будет очень выгодно.
Пока что сложно оценить реальные мотивы избранного президента в попытках присоединить новые территории. С одной стороны, Гренландия может стать стратегически важным объектом за счет своей береговой линии. В то время как Канада может помочь Америке сбалансировать торговые показатели, которые последние десятилетия для США выглядят весьма плачевно.
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