«О, Канада!» — Трамп показал карту США с новыми территориями

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карты США с присоединенной Канадой

Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Фото: www.globallookpress.com/© Rob Gurdebeke

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прежде он пообещал стране-соседке вдвое снизить налоги.

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карты с присоединенной к Соединенным Штатам Америки Канадой.

На одном из изображений территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага. На карте отсутствует территория Мексики.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

«О, Канада!» — подписал политик публикацию.

На другой карте Канада и США закрашены одним цветом. На изображение нанесена надпись черного цвета «Соединенные Штаты». Стоит отметить, что на ней же Мексика закрашена другим цветом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп пообещал Канаде вдвое снизить налоги при присоединении к США. Она намекнул этой стране и Гренландии, что стать частью Штатов будет очень выгодно.

Пока что сложно оценить реальные мотивы избранного президента в попытках присоединить новые территории. С одной стороны, Гренландия может стать стратегически важным объектом за счет своей береговой линии. В то время как Канада может помочь Америке сбалансировать торговые показатели, которые последние десятилетия для США выглядят весьма плачевно.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
В Донецке прощаются с погибшим корреспондентом «Известий» Мартемьяновым
11:27
«Она как моль. Харизмы — ноль»: психолог Степанова высказалась о Клаве Коке
11:11
«О, Канада!» — Трамп показал карту США с новыми территориями
10:59
Людей выносили: очевидица рассказала о взрыве газа в доме в Петрозаводске
10:44
Бывший муж забрал детей у модели Елены Перминовой после развода: «Бродили по улицам»
10:30
«Часто забывают»: названы ошибки родителей при лечении насморка у детей

Сейчас читают

«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год