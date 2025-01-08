Оперштаб развернут на загоревшемся промпредприятии после атаки БПЛА в Энгельсе
Ночью силы ПВО уничтожили более 10 украинских дронов над Саратовской областью.
Фото: Telegram/Роман Бусаргин/busargin_r
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Пожар произошел на территории промышленного предприятия в Энгельсе после атаки беспилотника ВСУ. На месте развернут оперативный штаб. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации», — уточнил он.
Бусаргин добавил, что сил и средств для ликвидации пожара на предприятии хватает. На месте работают специалисты МЧС, службы спасения и других профильных служб.
Рано утром 8 января Бусаргин сообщал об атаке беспилотников. Их сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора, обломки упали на промышленный объект в Энгельсе. В результате предприятие оказалось повреждено. Предварительно, никто не пострадал.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 января сбили 32 украинских дрона над регионами России. В небе над Саратовской областью удалось уничтожить 11 беспилотников.
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