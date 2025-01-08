Промпредприятие повреждено после массированной атаки БПЛА на Саратовскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Бусаргин: промпредприятие повреждено после атаки дронов на Саратовскую области

Промпредприятие повреждено после массированной атаки БПЛА на Саратовскую область

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На месте работают экстренные службы.

В результате массированной атаки дронов на Саратовскую область оказалось повреждено одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. <…> Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал он.

В результате атаки, предварительно, никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Рано утром 8 января Бусаргин сообщал об атаке беспилотников. Их сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора, обломки упали на промышленный объект в Энгельсе. Информацию об атаке дронов ВСУ в Минобороны России пока не комментировали.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска РФ нанесли удары по складам вооружения и военным аэродромам ВСУ. Также силы ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 дронов ВСУ. Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации для достижения победы.

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