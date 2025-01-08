Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

В столице возводят комфортные и хорошо оснащенные поликлиники и больницы, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам.

Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2024 году в столице завершили строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, а также реконструировали несколько корпусов многопрофильных стационаров. Это значительно расширило возможности травматологической, онкологической, инсультной, инфарктной служб и службы скорой помощи. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи. Речь идет о комфортных и хорошо оснащенных поликлиниках и больницах, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам», — отметил он.

Также, по словам Собянина, важнейшая задача — обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь для всех категорий москвичей, и она будет обязательно выполнена.

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