Российские силы взяли в плен 18 боевиков ВСУ вблизи Курахово в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

ВС РФ нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов республики.

Российские силы взяли в плен 18 боевиков ВСУ вблизи Курахово в ДНР

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Вооруженные силы России взяли в плен 18 боевиков армии Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в плен их получилось взять в ходе выполнения задач СВО подразделениями «Южной» группировки войск. Бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, они нанесли поражение противнику в районах Северска, Бологоровки, Часов Яра, Васюковки и Янтарного. Вместе с тем российские силы отразили три контратаки ВСУ.

В ходе столкновений киевский режим потерял свыше 280 боевиков. Также армия РФ уничтожила танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России. Боевики ВСУ неустанно атакуют российскую территорию.

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