Корреспондента «Известий» Мартемьянова посмертно наградили орденом ДНР

Погибшего при атаке дрона ВСУ корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова посмертно наградили орденом Республики (ДНР). Награду его родителям передал председатель народного совета ДНР Константин Кузьмин.

В Донецке на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море», сегодня состоялась церемония прощания с Мартемьяновым. Проститься с журналистом пришли родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Фото: 5-tv.ru

Карьера и другие награды

Александр Мартемьянов работал корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023-м он был ранен при обстреле со стороны ВСУ, но после восстановления вернулся к работе. Мартемьянов также награжден медалью «За храбрость», знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.