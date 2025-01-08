Собянин: к проекту «Учебный день в музее» присоединились новые площадки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Старшеклассники изучают современные технологии, математику и архивное дело, а школьники помладше знакомятся с окружающим миром и изобразительным искусством.

Собянин: к проекту «Учебный день в музее» присоединились новые площадки

Фото: mos.ru

В рамках проекта «Учебный день в музее» московские школьники и педагоги проводят нескучные уроки в учреждениях культуры. Так ребята быстрее усваивают информацию и тренируют свои исследовательские навыки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в проекте принимают участие 40 музейных площадок, среди которых Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Музей Владимира Высоцкого, интерактивный политехнический музей „Дедушкин чердак“ и другие. Программа постоянно пополняется новыми уроками — всего сейчас доступно больше 250. Их разрабатывают учителя и методисты совместно с сотрудниками музеев», — отметил он.

В прошлом году к проекту присоединились три новые площадки. Теперь во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства проводят учебные дни для школьников первых — вторых классов по таким предметам, как окружающий мир, чтение и изобразительное искусство. В «Доме полимеров» учащихся 8-11-х классов знакомят с современными технологиями и материалами в формате квизов, а в Госархиве старшеклассники изучают математику и архивное дело.

Проект «Учебный день в музее» появился в 2017 году. За это время количество его участников увеличилось почти в 20 раз.

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