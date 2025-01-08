В Киеве у зданий Генштаба ВСУ и Рады прошли митинги с требованием демобилизации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Участники акции держали в руках плакаты с надписью «Надеюсь, хоть в 2025 вы вспомните, что рабство отменили в 1865».

В Киеве у зданий Генштаба ВСУ и Рады прошли митинги с требованием демобилизации

Фото: www.globallookpress.com/ © Sergei Chuzavkov

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В украинской столице у зданий Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Верховной рады прошел митинг. Его участники потребовали установить четкие сроки службы армии. Об этом передает местный телеканал «Общественное».

«Родные и друзья военнослужащих 8 января 2025 года в Киеве в очередной раз организовали пикет по установлению четких сроков службы в армии», — говорится в сообщении.

Полсотни человек собрались у Генштаба, а затем пошли к Раде. В их руках были плакаты с надписями «Надеюсь, хоть в 2025 вы вспомните, что рабство отменили в 1865», «Почему у воинов вместо прав лишь обязанности?». Спустя время к участникам акции спустился сотрудник Генштаба — главный специалист управления социальной работы ведомства Станислав Бойчук. Он попытался объяснить невозможность принятия закона о демобилизации из-за нехватки боевиков на полях сражений.

Протестующие украинцы перекрыли дорогу в правительственном квартале, ведущую к зданию парламента. Толпа также выкрикивала: «Где обещанный закон?! Армия — не рабство!».

Ранее 5-tv.ru писал, что митинг родственников пропавших боевиков ВСУ прошел в Киеве.

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