Мобилизация на Украине была объявлена после начала российской СВО. Киевский режим отправляет людей на убой в зону конфликта. Украинцы жалуются на бесчинство в стране.

В Киеве состоялся митинг с участием родных и жен боевиков армии Украины, которые пропали без вести. Видео с обстановкой на акции имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Украинцы вышли на улицу с целью заявить о себе и о родных, чтобы руководство страны сделало «хоть что-то», чтобы найти боевиков и вернуть их домой. Они считают, что именно власти страны являются врагами простого народа.

«Все хотят денег, все хотят нажиться. И о наших родных никто не помнит. Наши родные нам нужны, точнее им нужны лишь для того, чтобы бросить их в один конец на мясо. И когда они начинают исчезать, когда уже есть статус пропавший без вести, абсолютно никто никак не коммуницирует, никто ими не занимается», — сказала одна из участниц митинга.

Другая женщина подчеркнула, что власти не считают ушедших на поле боя мужчин «за некую единицу», их легко списывают. При этом ответственности никто не несет. Украинский народ требует от властей ценить жизнь людей больше, чем технику. Население Незалежной устало слышать одну ложь. Люди хотят жить в «тихой стране». При этом президенту* Украины Владимиру Зеленскому украинцы желают почувствовать боль мирных жителей — детей, матерей, женщин, которые годами ждут своих родных домой.

«Какой бы ни был путь трудный, верните, пожалуйста, наших родных домой», — заявила киевлянка.

Кроме того, в митинге приняли участие и мужчины. Один из вышедших на улицу заявил, что в стране творится бесчинство.

«Я хочу, чтобы меня услышали, увидели всю эту боль, боль жен, женщин, сестер, матерей, чтобы увидели все это бесчинство, которое творится, чтобы начали нести уголовную ответственность, начиная от командира взвода, заканчивая главнокомандующим, чтобы увидели это все бесчинство, чтобы офицеры несли ответственность за личный состав, за те потери, которые они несут. Нет эвакуации, нет ответственности», — сказал он.

Прежде сообщалось, что боевики ВСУ, оказавшиеся в плену армии РФ, массово отказываются от обмена. Они хотят остаться в России, причем их родственники заявляют о таком же желании. Российские власти отзываются на эти просьбы. В то же время киевский режим во множестве случаев все еще платит пособия пленным, которые уже давно покинули места содержания. Персональные данные таких людей власти не обнародуют. А ведь боевики сдаются в плен целыми подразделениями.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. А недавно подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкоматы на Украине стали продавать повестки от принудительной мобилизации.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.