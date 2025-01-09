Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

В предыдущих пяти резолюциях уже были выдвинуты требования о введении ряда санкций против Москвы.

В Тбилиси заявили, что ЕС может потребовать от Грузии начать войну с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Kulumbegashvili Tamuna

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В шестой резолюции Европарламент может вынудить Грузию начать войну с Россией. Об этом сообщил политический совет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большой степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — публикует ТАСС сообщение представителя партии.

В «Грузинской мечте» рассказали, что экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили еще в 2022 году говорил, что вводить санкции против России — нецелесообразно. Это заявление было сделано им исходя из национальных интересов Грузии.

В Тбилиси подчеркнули, что Европарламент выдвинул уже пять резолюций, в которых были изложены требования о введении санкций против Москвы и председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. К тому же, от Грузии требуют упразднить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*.

Инициатор вражеской политики по отношению к Грузии — конгрессмен США Джо Уилсон. Об этом также рассказал представитель «Грузинской мечты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
«Пятеро подозреваемых»: внука Манделы задержали в ЮАР за угон автомобиля
2:24
Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией
1:57
«Ревнует до сих пор»: Стас Михайлов рассказал об отношениях с супругой
1:32
США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа
1:07
В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце
0:42
Боевики начали стрельбу в президентском дворце в столице Чада — городе Нджамен

Сейчас читают

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год