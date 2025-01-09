Страдает иммунитет и не только: чем опасны перепады температур

Обезопасить себя от них особенно необходимо людям с хроническими заболеваниями.

Резкая смена температуры воздуха может привести к переохлаждению, нарушению кровообращения и снижению доставки кислорода к клеткам иммунной системы. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Полина Лепилова.

Резкое понижение температуры, например, выход на улицу из метро или автомобиля, приводит к тому, что организм быстро теряет тепло, не успевая его вырабатывать в необходимых количествах. Если обувь или одежда мокрая, то произойдет переохлаждение.

«Холод вызывает сужение сосудов, что приводит к нарушению кровообращения и снижению доставки кислорода, а также питательных веществ к клеткам иммунной системы», — рассказала врач.

Она также отметила, что в результате резкого перепада температур иммунные клетки теряют способность бороться с инфекциями. Переохлаждение делает нас уязвимыми к ОРВИ, например. К тому же для организма это большой стресс, поэтому страдает и нервная система.

Если температура окружающей среды резко повышается, то вероятно перегревание тела, ведь организм не успевает приспособиться. Это сильно влияет на самочувствие: появляется головная боль, слабость и потливость, а в некоторых случаях — потеря сознания.

«Рекомендуется по возможности избегать резких перепадов температур воздуха, особенно людям с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и нервной системы, поскольку помимо перегревания и переохлаждения это может спровоцировать обострение болезней», — добавила невролог.

У людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, возможны одышка, резкие боли в сердце, ощущение нарушения ритма сердца, а также повышение артериального давления. В случае с бронхиальной астмой одышка и кашель заметно усилятся.

Чтобы не сталкиваться с переохлаждением, важно сократить время пребывания на улице в мороз, а также следить за тем, чтобы одежда и обувь оставались сухими. Подбирая одежду для выхода, в приоритет необходимо ставить многослойность и температуру воздуха.

Если слоев одежды будет много, вы сможете при необходимости избавиться от одного из них, тем самым обеспечив необходимую температуру тела. Невролог посоветовала надевать под верхнюю одежду вещи из шерсти. Для того, чтобы влага испарялась с кожи и не приводила к перегреванию, в качестве нижних слоев одежды следует рассматривать хлопок.

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