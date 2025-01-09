Много не мало: какой должна быть минимальная финансовая подушка в кризис

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Финансист Белянчикова: три зарплаты — минимальная финансовая подушка в кризис

Финансовая подушка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Лучше разделить денежные сбережения на разные группы.

Финансовая подушка в кризисный период должна состоять из суммы, равной минимум трем среднемесячным зарплатам. Об этом рассказала изданию Газета.ру доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По словам специалиста, отложенный на экстренный случай денежный запас должен быть не меньше, чем сумма вашего дохода за три месяца. Еще лучше, если подстраховка будет равна шести, а то и 12 заработным платам.

Эксперт советует разделить вашу денежную подушку на три группы, а не держать в одном месте и виде. Какая-то часть на случай непредвиденных ситуаций должна быть в виде наличных средств. Вторая — храниться на вкладах или накопительных счетах. Третья — в альтернативных инвестициях, например, в драгоценных металлах или валюте.

«Необходимо только помнить, что средства на „металлических“ счетах даже в кризисную эпоху не только растут, но и падают, а цена покупки и продажи золота в банках сильно различаются (в экстренном случае вас ждут потери на спрэде)», — пояснила Белянчикова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась.

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