Долг Ромы Жукова по алиментам превысил десять миллионов рублей

Задолженность певца Ромы Жукова по алиментам превысил 10,5 миллиона рублей. Об этом заявила его бывшая жена Елена, опубликовавшая в своем профиле в социальных сетях документ судебных приставов.

Согласно уведомлению, в отношении певца ведется исполнительное производство, в рамках которого приставы постановили взыскивать деньги с его заработной платы и других доходов.

Елена утверждает, что сумма продолжает расти, а деньги на содержание шестерых детей от бывшего мужа практически не поступают. По ее словам, еще недавно задолженность составляла около девяти миллионов рублей.

«Сумма долга бывшего мужа увеличилась, было девять миллионов рублей», — заявила Елена.

Финансовый спор между бывшими супругами продолжается уже несколько лет. Роман и Елена Жуковы состояли в браке около 14 лет. За это время у них родились семеро детей.

В 2012 году пятилетняя дочь супругов Елизавета-Виктория погибла в результате несчастного случая. После развода шестеро детей остались жить с матерью.

Еще в 2019 году суд постановил взыскивать с артиста половину его доходов на содержание детей. Сам Жуков ранее не соглашался с претензиями бывшей супруги. Певец заявлял, что не уклоняется от родительских обязанностей и переводил деньги. По словам артиста, начиная с 2017 года он перечислил Елене восемь миллионов рублей на содержание детей. При этом Жуков уточнял, что отдельно отправлял средства непосредственно детям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая избранница актера Данилы Козловского Ольга Зуева заявила об отсутствии денежных переводов от него на содержание их общей дочери с 4 июня.

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