Слаженная работа: семья украла 100-летнюю икону во время крестин в Челябинске
Семья украла древнюю икону во время крестин в челябинском храме
Фото, видео: 5-tv.ru
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Перед совершением преступления мужчины перекрестились.
В челябинском храме семья украла антикварную икону Божьей Матери во время крестин. Соответствующим видео делится 5-tv.ru.
На кадрах можно увидеть обряд крещения, где часть семьи находится с детьми, а двое мужчина бродят по храму. Вскоре злоумышленники стали выносить из храма иконы. При этом мужчины перекрестились перед совершением преступления.
Как пишут некоторые Telegram-каналы, кражу совершили представители цыганской диаспоры.
По информации Главного управления МВД России по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также стало известно, что подозреваемые задержаны, а икону вернули в храм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогера Айзы-Лилуна Ай украли три миллиона рублей на Бали.
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