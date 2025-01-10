«Жизненно важная гуманитарная помощь»: Россия передала Эфиопии 1630 тонн зерна

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Россия передала Эфиопии 1630 тонн зерна на нужды беженцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Нуждающиеся беженцы вынуждены попрошайничать и продавать имущество.

Россия передала 1630 тонн зерна Эфиопии на нужды беженцев. Это произошло во время церемонии в городе Адама. Она прошла в главном логистическом центре Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), об этом сообщила их пресс-служба.

«Эфиопия принимает более 1 млн беженцев, преимущественно из Сомали, Южного Судана и Эритреи, а также новый поток беженцев в связи с конфликтом в Судане. Усугубляющийся конфликт в Судане приводит к новым прибывшим ежедневно, что еще больше увеличивает потребность в жизненно важной гуманитарной помощи», — так звучало выступление посла России в Эфиопии Евгения Терехина.

Эфиопия и Россия связаны крепкими узами на протяжении многих десятилетий. Когда во второй половине 80-х африканская республика голодала, СССР пришел ей на помощь. Самолеты, вертолеты и грузовики везли в Эфиопию грузы с гуманитарной помощью. Россия и сегодня не откажет протянуть руку помощи.

Терехин выразил WFP благодарность за осуществление доставки и распределения зерна. Россия из года в год вкладывает в развитие этой программы 60-70 миллионов долларов. Эти деньги уходят на продукты питания, которые отправляются в «горячие точки» голода. Совместная работа стран-доноров и структур ООН спасает жизни людей по всему миру, отметил посол.

Примерно 800 тысяч беженцев на территории Эфиопии уже целый год не получают 40% от нормы продовольствия. Так происходит потому, что WFP не хватает финансирования. Нуждающиеся люди вынуждены попрошайничать, продавать свой скот и имущество.

Пожертвование со стороны России изменит ситуацию — почти 164 тысячи беженцев в регионе Эфиопии Гамбела будут обеспечены продовольствием. Заместитель директора WFP Дженнифер Битонде выразила искреннюю благодарность РФ и отметила, что Эфиопия нуждалась в помощи, как никогда прежде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за активности вулкана Дофен эвакуированы тысячи жителей Эфиопии.

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