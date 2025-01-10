Все еще нет плана действий? Команда Трампа может поменять свой подход к Украине

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Команда Трампа может поменять свой подход к Украине

Фото, видео: Evan Vucci/ТАСС; 5-tv.ru

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Будущая администрация США боится повторения ситуации с выводом войск из Афганистана.

Команда Трампа может поменять свой подход к окончанию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, у будущей администрации США до сих пор отсутствует четкий план действий, из-за чего новые американские власти могут по инерции продолжить поддержку Киева.

При этом у команды Трампа есть еще одна мотивация продолжать поставки оружия. Сообщают, что окружение избранного президента США боится повторения ошибок Байдена, а именно катастрофы с выводом американских войск из Афганистана.

Помимо этого, заметно, что республиканцы переоценили свои возможности. Если ранее Трамп обещал разрешить конфликт за сутки, то теперь его обещания более сдержанны — накануне он заявил, что для достижения мира потребуется как минимум несколько месяцев.

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