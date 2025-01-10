Ожирение, прыщи и депрессия: ИИ показал, чем грозит злоупотребление фастфудом

Изменения в фигуре — не самое страшное последствие употребления «нездоровой» еды.

Искусственный интеллект наглядно показал, к чему ведет злоупотребление фастфудом. Исследование провели в Великобритании, где больше всех в Европе едят нездоровую пищу.

Вот таким будет типичный любитель бургеров, картошки фри и газировки всего через 30 лет: тем, кто регулярно питается фастфудом грозит ожирение, а это не только испорченная фигура, но и многочисленные нарушения в работе организма.

Избыточный вес приведет к нарушению сна, что повлечет за собой депрессию и тревожность. Иммунитет, в целом, ослабнет, кожу покроют прыщи и язвы. Стремительно будут развиваться диабет и астма. Возрастет риск инфарктов и онкологических заболеваний.

Ученые надеются, что такая непрезентабельная модель привлечет внимание к давно назревающей по всему миру проблеме.