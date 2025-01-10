В Подмосковье прощаются с редактором телеканала «Известия» Максимом Елисеевым

Церемония прощания с редактором телеканала «Известий» Максимом Елисеевым началась в Московской области. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Проститься с ним пришли родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Фото, видео: 5-tv.ru

В 2022 году Елисеев ушел добровольцем на фронт, оставив профессиональную деятельность. Известно, что он служил связистом, его часть располагалась на территории Луганской народной республики. Елисеев восстанавливал связь под ураганным огнем противника.

Журналист погиб 26 декабря 2024 года в зоне специальной военной операции от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецке простились с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Церемония прощания прошла на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море».

Журналист погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Он находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.