Патриот с врожденным чувством долга: вдова простилась с погибшим редактором «Известий» Елисеевым

Журналист погиб 26 декабря в зоне спецоперации.

Вдова погибшего в зоне СВО редактора «Известий» Максима Елисеева не смогла сдержать слез на церемонии прощания с супругом. Воспоминаниями женщина поделилась с 5-tv.ru.

Осенью 2022 года журналист оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт. Долг Родине Елисеев отдавал, работая связистом: основной его задачей было восстанавливать связь. Редактор погиб 26 декабря 2024 года в зоне боевых действий: в Подмосковье у него осталась супруга.

По признаниям Ирины, при жизни Максим Елисеев отличался особым чувством справедливости, поэтому когда в семье встал вопрос о готовности помогать Родине, журналист не медлил ни секунды.

«Когда Максим принял такое решение — пойти на СВО — я понимала, что он как патриот просто не мог остаться в стороне», — рассказала сквозь слезы она.

Профессионализм и готовность Елисеева прийти на помощь отмечали и его коллеги, и друзья. Не единожды в ближайшем окружении становились свидетелями того, как Максим откликался на чужое горе: он всегда спешил туда, где в его поддержке и содействии нуждались больше всего.

«Это был очень творческий человек, талантливый журналист. Очень светлый, добрый, заботливый. Он никогда не мог пройти мимо чьей-то беды. Если можно человека назвать ангелом в человеческом обличии, это все про Максима», — поведала она.

Проводить журналиста в последний путь пришло большое количество людей. На кладбище почетный караул произвел траурный салют залпами из карабинов под гимн России.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым.