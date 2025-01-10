Патриот с врожденным чувством долга: вдова простилась с погибшим редактором «Известий» Елисеевым
Вдова погибшего редактора «Известий» Елисеева проводила мужа в последний путь
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист погиб 26 декабря в зоне спецоперации.
Вдова погибшего в зоне СВО редактора «Известий» Максима Елисеева не смогла сдержать слез на церемонии прощания с супругом. Воспоминаниями женщина поделилась с 5-tv.ru.
Осенью 2022 года журналист оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт. Долг Родине Елисеев отдавал, работая связистом: основной его задачей было восстанавливать связь. Редактор погиб 26 декабря 2024 года в зоне боевых действий: в Подмосковье у него осталась супруга.
По признаниям Ирины, при жизни Максим Елисеев отличался особым чувством справедливости, поэтому когда в семье встал вопрос о готовности помогать Родине, журналист не медлил ни секунды.
«Когда Максим принял такое решение — пойти на СВО — я понимала, что он как патриот просто не мог остаться в стороне», — рассказала сквозь слезы она.
Профессионализм и готовность Елисеева прийти на помощь отмечали и его коллеги, и друзья. Не единожды в ближайшем окружении становились свидетелями того, как Максим откликался на чужое горе: он всегда спешил туда, где в его поддержке и содействии нуждались больше всего.
«Это был очень творческий человек, талантливый журналист. Очень светлый, добрый, заботливый. Он никогда не мог пройти мимо чьей-то беды. Если можно человека назвать ангелом в человеческом обличии, это все про Максима», — поведала она.
Проводить журналиста в последний путь пришло большое количество людей. На кладбище почетный караул произвел траурный салют залпами из карабинов под гимн России.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошла церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым.
93%
0.61 105.09
-1.01
Нашли ошибку?