Тик-так: сколько минут жизни отнимает одна выкуренная сигарета

На здоровье женщин негативное воздействие табака сказывается сильнее.

Одна выкуренная сигарета отнимает от 17 до 22 минут жизни. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт Анна Симбирцева.

Медик вспомнила исследования ученых из Оксфорда. В одном они наблюдали за 30 тысячами курящих людей в течение 50 лет. В другом оценивали здоровье более миллиона женщин с этой вредной привычкой. Как оказалось, срок жизни никотинозависимых на десять-одиннадцать лет ниже ожидаемой продолжительности. Так они вычислили, что если человек выкуривает более десятка сигарет в день, то каждая из них сокращает срок жизни мужчин на 17 минут, а женщин — на 22 минуты.

По словам эксперта, эта пагубная привычка хранит опасность не только в никотине, но и в смолах и продуктах горения. В табачном дыме более тысячи химических веществ, причем 70 из них провоцируют онкологические заболевания.

«После вдыхания сигаретного дыма содержащийся в нем никотин быстро всасывается в кровь и воздействует на мозг уже через десять секунд, временно повышая чувство удовольствия и концентрацию внимания», — объясняет специалист.

Мгновенный эффект никотина сказывается на кровеносной системе, дыхательных путях, слизистых оболочках рта и носа. В долгосрочной перспективе воздействию этого вещества подвергаются все органы и системы тела.

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