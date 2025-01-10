Тик-так: сколько минут жизни отнимает одна выкуренная сигарета

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Терапевт Симбирцева: одна выкуренная сигарета отнимает около 20 минут жизни

Сколько минут жизни отнимает одна сигарета

Фото: 5-tv.ru

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На здоровье женщин негативное воздействие табака сказывается сильнее.

Одна выкуренная сигарета отнимает от 17 до 22 минут жизни. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт Анна Симбирцева.

Медик вспомнила исследования ученых из Оксфорда. В одном они наблюдали за 30 тысячами курящих людей в течение 50 лет. В другом оценивали здоровье более миллиона женщин с этой вредной привычкой. Как оказалось, срок жизни никотинозависимых на десять-одиннадцать лет ниже ожидаемой продолжительности. Так они вычислили, что если человек выкуривает более десятка сигарет в день, то каждая из них сокращает срок жизни мужчин на 17 минут, а женщин — на 22 минуты.

По словам эксперта, эта пагубная привычка хранит опасность не только в никотине, но и в смолах и продуктах горения. В табачном дыме более тысячи химических веществ, причем 70 из них провоцируют онкологические заболевания.

«После вдыхания сигаретного дыма содержащийся в нем никотин быстро всасывается в кровь и воздействует на мозг уже через десять секунд, временно повышая чувство удовольствия и концентрацию внимания», — объясняет специалист.

Мгновенный эффект никотина сказывается на кровеносной системе, дыхательных путях, слизистых оболочках рта и носа. В долгосрочной перспективе воздействию этого вещества подвергаются все органы и системы тела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько алкоголь и табак повышают риск рака.

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