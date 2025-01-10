США изменили политику санкций против России

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 23 0

Под санкции США сможет попасть любое лицо за работу с российским ТЭК

США изменили политику санкций против России

Фото: 5-tv.ru

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В Вашингтоне не скрывают, что ограничения направлены на подрыв экономической основы РФ.

Соединенные Штаты изменили политику санкций и теперь смогут вводить ограничении в отношении абсолютно любого лица, которое работает или в прошлом работало с энергетическим сектором России. Об этом сообщили в американском минфине.

Глава ведомства Джанет Йеллен, проконсультировавшись с госсекретарем Энтони Блинкеном, издала соответствующее определение «в соответствии с указом президента 14024».

«Соединенные Штаты принимают масштабные меры против ключевого источника доходов России», — говорится в сообщении.

Минфин США также опубликовал документ об антироссийских санкциях в отношении нефтяной отрасли — как писал 5-tv.ru, под ограничения попали две российские нефтяные компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками».

Кроме того, США с 27 февраля запрещают американским компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.

10 января Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». Как уточнил Блинкен, Вашингтон также ввел санкции против более чем 200 компаний и физлиц, связанных с энергосектором РФ.

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