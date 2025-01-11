Зудящие высыпания и отеки: чем опасна аллергия на холод

Некоторые симптомы заболевания могут угрожать жизни человека.

Аллергия на холод передается по наследству, но в редких случаях может развиться сама, не доставаясь в подарок от родственников. Об этом «Известиям» рассказала дерматовенеролог Дарья Смирнова.

«Аллергия может быть вызвана огромным количеством разнообразных факторов, одним из которых являются низкие температуры. Холодовая крапивница — сыпь, которая может образоваться на поверхности кожи из-за воздействия холода», — подчеркнула врач.

Красные, зудящие высыпания, выступающие над поверхностью кожи — самые частые симптомы холодовой крапивницы. К их образованию приводит воздействие низких температур. Сначала часть тела, которая подверглась холоду, отекает. Если попытаться разогреть ее, почувствуете жжение. В некоторых случаях аллергия на холод может проявляться в виде лихорадки, головной боли, ноющих суставов, а также вызывать слабость и усталость.

«Немедленная медицинская помощь может потребоваться при появлении следующих симптомов: проблем с дыханием (например, свистящего дыхания), отека языка и горла, учащенного сердцебиения, падении артериального давления, обморока или состояние шока. Существуют также риски развития анафилаксии — тяжелой острой аллергической реакции, которая может привести к анафилактическому шоку», — предупреждает дерматолог.

Некоторые последствия холодовой крапивницы проявляются в течение двух-пяти минут после контакта с холодом, а затем сами исчезают в течение часа. Если вы ощутили симптомы аллергии, буду в тепле — значит, они проявились отсрочено. В таком случае для того, чтобы избавиться от них, придется потратить несколько дней.

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