Умер основатель хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Умер основатель хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев

Фото: Фото: Telegram/Арена Сталкер/ArenaStalker

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Умер создатель хоккейной команды «Сталкер» и руководитель одноименной арены в московском районе Куркино Алексей Зайцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Алексей был настоящим энтузиастом и преданным своему делу человеком. Под его руководством хоккейная команда «Сталкер» достигла значительных успехов, собирая на своих матчах верную армию болельщиков и привлекая внимание к юным талантам в районе Куркино. Он всегда верил в важность популяризации спорта среди молодежи и создавал условия для тренировок и соревнований, вдохновляя детей и подростков.

«Алексей находил время для каждого, для всех он был добрым другом, мудрым наставником и верным товарищем», — написали представители арены.

С уходом Зайцева Куркино потеряло не только выдающегося спортивного деятеля, но и человека, который всей душой заботился о будущем хоккея и воспитывал новые поколения спортсменов. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто имел счастье знать его, а также в тех, кто продолжит его дело.

На данный момент причина смерти спортсмена и дата прощания с ним не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Басков показал переписку с Рудиным после скандала на ТВ.

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