«Каждый нас чему-то учит»: разведенная Нюша дала совет женщинам

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Нюша рассказала, что каждый мужчина появляется в жизни не случайно

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/nyusha_nyusha; 5-tv.ru

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Исполнительница призвала не бояться жизненных уроков и не бежать от мужчин.

Певица Нюша считает, что ни от каких мужчин бежать не нужно, поскольку каждый появляется в жизни не случайно. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Когда подписчики решили поинтересоваться у звезды, каких мужчин стоит избегать для отношений, то очень удивились ответу. Оказывается, любой из них может научить чему-то важному.

«Я считаю, что не нужно бежать от мужчин. Если бежать от мужчин, это то же самое, что бежать от жизни, в принципе. Потому что каждый человек встречается нам не случайно. Каждый человек нас чему-то учит. И нужно понять, для чего в вашу жизнь пришел тот или иной мужчина», — отметила исполнительница.

К слову, в прошлом году певица развелась с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет совместной жизни и рождения двоих детей. Причиной послужили измены мужчины, а конкретно то, что он предлагал открытый брак. Нюша пыталась привыкнуть к таким отношениям, но не выдержала. И приняла решение о разводе.

Получается, что жизнь свела ее с Сивовым не просто так, а чтобы она извлекла для себя полезный урок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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