На данном направлении работали подразделения группировки войск «Центр».

Бойцы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовало Минобороны РФ.

Войдя в лесополосу близ населенного пункта, военнослужащие приступили к разведке огневых позиций и мест скопления живой силы противника.

Для уничтожения обнаруженных позиций были привлечены расчеты артиллерии и ударные БПЛА. После подавления основных огневых очагов боевиков ВСУ штурмовые соединения, выдержав непрерывные удары дронов-камикадзе, захватили вражеские позиции.

После завершения зачистки лесополосы российские штурмовые подразделения приступили к ночному штурму. Используя укрытия, они закрепились в ближайших домах, а утром обошли позиции ВСУ с флангов и уничтожили остаток гарнизона.

«Они трусы все, у них нет духа, они прячутся друг за друга», — отметил командир отделения, сержант Самат Салихов, описывая боевиков ВСУ.

В ходе боевых действий нацистский режим потерял до 535 боевиков, четыре бронированные машины, танк Leopard производства ФРГ, пять артиллерийских орудий и три автомобиля.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Шевченко.