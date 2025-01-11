Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов обратился к личному составу и командованию 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после освобождения села Шевченко в ДНР. Он поздравил российских военнослужащих с их успехом на полях СВО.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — отметил он в тексте телеграммы, которая была опубликована ведомством.

Белоусов добавил, что военнослужащие ВС РФ проявляют мужество, героизм и отвагу, выполняя задачи спецоперации. Он выразил слова благодарности личному составу бригады и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить Отечеству.

Населенный пункт Шевченко в ДНР был освобожден сегодня подразделениями группировки войск «Центр». Как отметил Белоусов, сейчас более шести тысяч военных соединения награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.