Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на многоэтажку в Котовске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на многоэтажный дом в Котовске Тамбовской области в ночь на 11 января.

«В результате террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СК намерены установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

В самом Котовске после атаки украинских беспилотников объявлен режим ЧС. В городе работает оперативный штаб, для жителей поврежденных квартир организован пункт временного размещения в школе на улице 9-й Пятилетки. Он пока пустует — люди предпочли расположиться у родственников и соседей.

Беспилотники украинских боевиков атаковали два жилых дома в Котовске рано утром. По последним данным, в результате обстрела пострадали семь человек, в зданиях обрушилась часть балконов, частично выбиты стекла. Пожара удалось избежать.

Трое местных жителей получили осколочные ранения от разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Госпитализация никому не потребовалась, всем пострадавшим медики помощь оказали на месте.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боевики Вооруженных сил Украины за сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области, три человека пострадали.