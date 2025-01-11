Принцу Гарри и Меган Маркл грозит эвакуация из-за пожаров в Калифорнии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Огненная стихия неумолимо приближается к особняку королевских особ в Монтесито.

Принц Гарри и Меган Маркл попали под угрозу эвакуации из-за пожаров в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/© I-Images

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые еще накануне размещали в своем доме бежавших от пожара друзей, сегодня сами оказались на грани эвакуации. К их особняку в фешенебельном калифорнийском местечке Монтесито тоже вот-вот подступит разбушевавшаяся огненная стихия. Об этом пишет Independent.

Сообщается, что на днях в доме герцога и герцогини Сассекских, где они живут с детьми Арчи и Лилибет, могут отключить электричество. На эту меру власти штата идут ради общественной безопасности. Они предупредили жителей, что отключения могут начаться 15 января в 18:00 по местному времени.

Вместе с тем дом Гарри и Меган попал в зону возможной эвакуации, так как большая часть Монтесито признана зоной «повышенной пожароопасности». Пока в окрестностях городка нет пожаров, однако огонь уже дошел до Малибу, расположенном в ста километрах от дома пары.

Накануне сообщалось, что Гарри и Меган открыли двери своего особняка в Монтесито стоимостью 29 миллионов долларов для друзей и близких, вынужденных эвакуироваться из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Герцог и герцогиня Сассекские призвали других жителей штата следовать их примеру и размещать у себя друзей и знакомых, а также жертвовать в пользу пострадавших от пожаров одежду, детские игрушки и предметы первой необходимости.

Сама пара присоединилась к сотрудникам собственной благотворительной организации Archewell Foundation, чтобы определить наиболее эффективные способы поддержки общества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка принца Гарри актриса Крессида Бонас беременна вторым ребенком.

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