«Не верю, что это происходит со мной»: раскрыта неожиданная реакция Добровольской на страшный диагноз

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Алина Крылова
Алина Крылова 588 0

Скончавшаяся от рака Евгения Добровольская не хотела верить в диагноз

«Не верю, что это происходит со мной»: раскрыта неожиданная реакция Добровольской на страшный диагноз

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Народной артистки России не стало спустя всего две недели после юбилея.

До последнего поддерживавший Евгению Добровольскую в ее борьбе с раком режиссер Евгений Скорик в беседе с МК раскрыл, что сказала актриса, когда только услышала вердикт врачей.

Около года назад медики озвучили актрисе страшный диагноз — рак.

В тот период Добровольская продолжала много работать, служила в театре, снималась в кино. Недуг ворвался в жизнь актрисы внезапно и звучал как приговор. По словам Скорика, звезда мелодрам пришла в шок, едва доктора озвучили ей свои опасения. Уже позже, в беседе с режиссером, и без того успевшая настрадаться актриса признавалась — страшный диагноз звучал будто из параллельной Вселенной, как самый большой кошмар.

«Женя, когда узнала о своем онкологическом диагнозе, говорила только одно: «Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной», — поделился Скорик.

Спустя считанные недели после визита у врача Добровольская вернулась к работе и продолжила съемки и репетиции. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса сохраняла «бойцовскую стойку» — продолжала сниматься в кино и играть в театре.

«Она удивительным была человеком — актрисой до кончиков волос. Все хотела играть и на меньшее не соглашалась. У нее по жизни как будто была бойцовская стойка, когда она работала с режиссером. Могла разрушить работу с любым режиссером, если не была согласна с предложенными им смыслами», — рассказал режиссер.

Параллельно с этим пресс-службе МХТ имени Чехова раскрыли, когда и где пройдет прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Проводить знаменитость в последний путь коллеги, друзья и поклонники соберутся 14 января на главной сцене театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется имущество Добровольской.

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«Не верю, что это происходит со мной»: раскрыта неожиданная реакция Добровольской на страшный диагноз

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