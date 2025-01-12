Не менее 13 человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

Более 153 тысяч человек в Лос-Анджелесе находятся под приказами об эвакуации из-за масштабных пожаров, как минмум 13 человек пропали без вести. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Около 153 тысяч человек находятся под приказами об эвакуации, а на 166 тысяч человек действует предупреждение о возможной эвакуации», — рассказал окружной шериф Роберт Луна.

Уточняется, что управление общественного здравоохранения призвало людей оставаться в помещениях из-за высокой концентрации дыма и пепла в воздухе.

Всего за три дня пламя охватило десятки тысяч акров земли в Калифорнии и уничтожило более 5,3 тысяч строений. Потенциально пожары могут иметь экономические последствия в размере до 150 миллиардов долларов, по данным частного синоптика Accuweather.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что владельцев сгоревших домов в Калифорнии могут оставить без компенсации.