Не менее 13 человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 25 0

Более 153 тысяч человек в округе находятся под приказами об эвакуации.

Не менее 13 человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Более 153 тысяч человек в Лос-Анджелесе находятся под приказами об эвакуации из-за масштабных пожаров, как минмум 13 человек пропали без вести. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Около 153 тысяч человек находятся под приказами об эвакуации, а на 166 тысяч человек действует предупреждение о возможной эвакуации», — рассказал окружной шериф Роберт Луна.

Уточняется, что управление общественного здравоохранения призвало людей оставаться в помещениях из-за высокой концентрации дыма и пепла в воздухе.

Всего за три дня пламя охватило десятки тысяч акров земли в Калифорнии и уничтожило более 5,3 тысяч строений. Потенциально пожары могут иметь экономические последствия в размере до 150 миллиардов долларов, по данным частного синоптика Accuweather.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что владельцев сгоревших домов в Калифорнии могут оставить без компенсации.

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