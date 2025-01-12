Пятый канал стал одним из самых популярных телеканалов по итогам 2024 года

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Пятый канал вошел в ТОП-5 самых популярных телеканалов 2024 года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

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В своих программах мы много времени уделяли не только общественно-политическим событиям, но и другим, не менее важным.

Mediascope — компания, которая с 2017 года выполняет функции официального измерителя ТВ-аудитории, определила самые популярные телеканалы страны. Первая пятерка та же, что и в прошлом году. Это каналы общественно-политической тематики, которые давно уже в эфире, у которых есть собственная информационная служба и собственный взгляд на происходящие в стране и мире события.

Причем два телеканала, наш, Пятый канал, и РЕН ТВ, сумели увеличить свою долю за минувший год. Тут надо пояснить нашу телевизионную терминологию. Увеличение доли, к примеру, Пятого канала означает, что стало больше тех, кто включает телевизор именно ради нашего канала. Это как раз свидетельство доверия, уважения, совпадения интересов и мировоззрения.

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Притом, что у нас нет государственного ресурса или постоянной бюджетной поддержки. Что Пятый канал, что РЕН ТВ — частные телеканалы. Мы входим в большой холдинг — Национальную Медиа Группу (НМГ), где также СТС, «Домашний» и телеканал «Че». За минувший год доля НМГ увеличилась до25% телеэфира.

Таким образом, наш холдинг подтверждает свой статус безоговорочного лидера в телевизионной и медиаиндустрии страны.

В своих программах в прошлом году мы много времени уделяли семейным ценностям, молодежным проектам и, конечно, общественно-политическим событиям.

Новости — самый востребованный телепродукт в эпоху перемен, которую мы переживаем. Новости — это наша работа. И работа опасная.

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