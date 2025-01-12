Трагедия во время ужина: смертоносный взрыв произошел в ресторане в Чехии

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Евгения Романова
Евгения Романова 77 0

Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии

Трагедия во время ужина: смертоносный взрыв произошел в ресторане в Чехии

Фото: 5-tv.ru

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Предполагается, что причиной инцидента стал баллон с газом.

Взрыв произошел в ресторане «У Кайота» в чешском городе Мост. В результате происшествия погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба местной пожарной службы на странице в соцсети Facebook*.

Уточняется, что все произошло 11 января в 23:17 (12 января в 01:17 по московскому времени).

Фото: Facebook*/Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

«В ресторане произошло чрезвычайно резкое возгорание, вероятно, из-за опрокидывания газового обогревателя. К тому времени, когда пожарные прибыли на место инцидента, здание было охвачено полномасштабным пожаром», — говорится в сообщении.

Спасатели, в том числе, смогли вызволить посетителя ресторана, застрявшего в туалете. Он был тяжело ранен. Также были эвакуированы 38 жителей двух подъездов соседнего дома.

В итоге погибли шесть человек. Еще восемь граждан пострадали: шестеро из них получили тяжелые ранения, еще двое — средней тяжести. Их госпитализировали.

Примерно после часа ночи пожар удалось локализовать. Сейчас правоохранители проводят расследование. Как передает Ceske Noviny, полиция уже исключила возможность теракта. Предполагается, что в ресторане мог взорваться газовый баллон.

«Мы работаем с наиболее вероятной причиной, которая заключается в том, что пожар начался на террасе от горелки, а затем от взрыва баллона с пропан-бутаном», — сказал представитель региональной полиции Вацлав Кригер.

Кроме того, отмечается, что конструкция пристройки ресторана, где, вероятно, начался пожар, разрушена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидица рассказала о взрыве газа в доме в Петрозаводске. По ее словам, экстренные службы среагировали быстро и оказались на месте за пять-десять минут. Женщина также видела, как из дома вынесли трех людей.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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