«Лично контролирует»: глава МЧС Куренков прибыл в Анапу, где ликвидируют разлив мазута

Министр также проверил, как утилизируют песок с побережья.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать ход работ по ликвидации разлива мазута в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Александр Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье», — говорится в сообщении.

Вместе с тем министр посетил утилизацию песка с побережья. Планируется, что Куренков проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации разлива мазута.

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Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около пяти тысяч тонн мазута остается на дне Черного моря. Ученые впервые столкнулись с ситуацией, когда холодный нефтепродукт оказался в холодном море.