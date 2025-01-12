Временно закрыт проезд по трассе Горловка — Ясиноватая в ДНР из-за обстрелов ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Временно закрыт проезд по трассе Горловка — Ясиноватая в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Движение по трассе Горловка — Ясиноватая в ДНР временно закрыто из-за обстрелов боевиков армии Украины. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Проезд по трассе Горловка — Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований, временно закрыт», — написал чиновник.

Жителям и гостям Горловки следует использовать другие маршруты для передвижения, подчеркнул Приходько.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три жителя Брянской области ранены при обстреле ВСУ из РСЗО. В результате атаки на село Новые Юрковичи значительно разрушено административное здание.

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