«Мама, оставь меня»: актер с ДЦП заживо сгорел в доме при пожаре в Калифорнии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Актер c ДЦП Рори Сайкс заживо сгорел при пожаре в Калифорнии

«Мама, оставь меня»: актер с ДЦП заживо сгорел в доме при пожаре в Калифорнии

Фото: Соцсети

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Погибшему было всего 32 года.

Актер c ДЦП Рори Сайкс заживо сгорел при пожаре в Калифорнии. Об этом сообщила мать умершего Шелли Сайкс в своем блоге в сети.

«С большой грустью я вынуждена объявить о гибели моего прекрасного сына Рори в пожарах в Малибу вчера. Мое сердце полностью разбито», — написала Шелли в своем личном блоге в сети.

В беседе с журналистами убитая горем мать рассказала, что находилась рядом с сыном в момент, когда он умирал. События развивались достаточно стремительно. Возгорание началось с крыши. Сайкс это заметила и пыталась залить все водой из шланга, однако воды в нем не оказалась.

Рори с детства страдает ДЦП. Именно это заболевание и стало усугубляющим фактором. Мужчина не смог сам выбраться. Шелли старалась вытащить сына, но у нее не вышло из-за сломанной руки и большой разницы в весе.

«Он сказал: „Мама, оставь меня“. А ни одна мать не может оставить своего ребенка», — рассказала она в беседе с 10 News First.

Тогда Сайкс попыталась вызвать спасателей, но дозвониться у нее не получилось. Женщина ездила по всему району в надежде найти помощь на улицах, но к тому моменту, что ей удалось хоть кого-то найти, Рори уже умер. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

В детстве Рори стал настоящей звездой благодаря британскому шоу Kiddy Kapers. Эта программа впервые вышла в эфир в 1998 году и быстро завоевала популярность среди зрителей. Рори, с его очаровательной улыбкой и ярким талантом, привлек внимание и сердца многих зрителей, что стало стартом его карьеры в мире развлечений. Шоу совмещало веселые игры и интерактивные задания.

Лесные пожары в Калифорнии

Ночью 8 января Лос-Анджелес столкнулся с серьезными проблемами: огонь вспыхнул в районе Пасифик-Палисейдс и быстро начал распространяться в другие части города. По данным пожарного департамента, к вечеру 11 января площадь, охваченная пламенем, превышала девять тысяч гектаров, причем пожар удалось локализовать всего на 11%.

Глава пожарного департамента подчеркнул, что ресурсы для борьбы с огнем были рассчитаны лишь на один-два крупных пожара. Ветер усугубляет ситуацию, позволяя огню распространяться еще быстрее. Эти пожары уже объявлены одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Из-за угрозы распространения огня в срочном порядке начали эвакуацию жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что автобус влетел в такси с пассажирами на юго-востоке Москвы.

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