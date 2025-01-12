«Обрели счастье на всю жизнь»: певица Акула тайно вышла замуж

Супругом артистки стал известный композитор Игорь Бабаев.

Певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева. Об этом подробнее она рассказала в беседе со StarHit.

Как оказалось, пара сыграла свадьбу в тихом семейном кругу еще до рождения первенца, но решила никому об этом не сообщать. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Дата торжества неизвестна, однако Акула упомянула, что было очень тепло.

«Церемония прошла умиротворенно — без фанфар и перьев. И наше будущее будет таким же мирным и уютным, как этот ясный день, мы уверены», — рассказала звезда.

Невеста предпочла традиционное белое пышное свадебное платье, а жених был в классическом черном костюме.

В конце прошлого года в жизни пары произошло долгожданное событие — они стали родителями. Девочку звезды назвали Раисой.

«Все эти годы я ждала мужчину, от которого мне не просто захочется родить детей, а идти вместе по жизни. Благодаря нашему шоу я нашла его, и мне ничего не страшно рядом с моим суженым», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ивлеева подогрела слухи о беременности.