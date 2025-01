Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Пока население Лос-Анджелеса спасается от бушующего в городе огня, жители других американских штатов гадают, что стало причиной пожара. Есть уже такие версии: поджоги, атака бспилотников и даже НЛО. Об этом The Mirror.

Отмечается, что в сети распространились кадры, на которых видны светящиеся объекты, движущиеся сквозь огонь с большой скоростью.

Некоторые предполагают, что над Лос-Анджелесом летают вражеские беспилотники. Один из пользователей отметил: скорость ветра составляют 140 километров в час, поэтому в небе находиться может что угодно, в том числе «летящие горящие обломки, птицы, летучие мыши или рои насекомых».

BREAKING

STRANGE FAST MOVING OBJECTS SEEN OVER SOCAL FIRES



People online are observing strange projectiles coming in and out of the #SoCal fires on live TV



Missile? Firework? UFO? Arson?

Are we under attack???



Comment what you think it is below…

Follow @calwireupdates… pic.twitter.com/qEZjM0b2DV