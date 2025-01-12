«У датчан там пара упряжек собак»: советник Трампа высказался о присоединении Гренландии

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Советник Трампа не исключил силового присоединения Гренландии

«У датчан там пара упряжек собак»: советник Трампа высказался о присоединении Гренландии

Фото: Reuters/Jorge Silva

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Коллега избранного президента США считает, что американцам стоит брать пример с России и осваивать северные регионы.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает различные способы присоединения Гренландии, включая силовое воздействие. Об этом 12 января сообщил Майкл Уолтц, советник Трампа.

Он подчеркнул, что у США есть «инструменты», которые можно использовать для изменения соглашений с Гренландией.

«Президент Трамп всегда рассматривает все возможные варианты. Мы слышим от жителей Гренландии, что они хотят независимости, что открывает новые возможности. Однако президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не исключает ни один из вариантов», — сказал Уолтц в интервью телеканалу ABC.

Советник Трампа отметил, что Вашингтон следит за действиями России, которая имеет 60 ледоколов и открывает новые пути для добычи нефти и газа.

«У наших союзников в Дании есть всего несколько «упряжек собак» в Гренландии. Этого недостаточно. Наши враги, которые пришли в Западное полушарие, угрожают нашей национальной безопасности. Президент Трамп готов предпринять решительные действия, чтобы обеспечить безопасность США», — заявил Уолтц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп мечтает присоединить к США Гренландию и Канаду.

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