«Халатность Белого дома»: Маск винит власти в пожарах в Калифорнии
Илон Маск винит власти в пожарах в Калифорнии
Фото: Reuters/David Swanson
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Миллиардер не считает климатические изменения причиной трагедии.
Крупные лесные пожары в Калифорнии могут быть вызваны не только климатическими изменениями. Об этом в социальной сети X заявил Илон Маск, американский предприниматель.
Он отметил, что если бы причиной пожаров действительно было изменение климата, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, которые уничтожают дома.
Маск считает, что нынешние власти США не справляются с природными пожарами, потому что Белый дом не уделяет этой проблеме должного внимания.
По его мнению, не были созданы противопожарные полосы, не были расчищены кустарники, из-за чего огонь продолжал распространяться. Также не был обеспечен достаточный запас воды. По мнению Маска, это вызывает мысли об «ужасной халатности» со стороны властей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что могло стать причиной пожаров в Калифорнии.
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