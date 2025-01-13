ЗРК «Бук-М1-2» отлично справляется с задачей по уничтожению боевых самолетов, снарядов РСЗО, а также беспилотников.

Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1-2» надежно прикрывают наши войска от воздушных ударов противника с самого начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Самые яркие кадры с фронта смотрите в материале 5-tv.ru.

В зоне спецоперации ЗРК «Бук-М1-2» прикрывают войска, командные пункты, штабы от атак противника, который пытается нанести удар с воздуха, а также населенные пункты, где находятся мирные жители.

Комплекс отлично справляется с задачей по уничтожению боевых самолетов, снарядов РСЗО, а также беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.