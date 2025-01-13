Находящийся в колонии Ефремов может отпроситься на похороны Добровольской

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

Актер Ефремов отпроситься на похороны бывшей супруги Добровольской

Находящийся в колонии Ефремов может отпроситься на похороны Добровольской

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Актер на протяжении семи лет находился в браке с усопшей, в котором у них родился сын. Пойдут ли ему навстречу?

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом, хочет отпроситься на похороны своей бывшей супруги — актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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По словам правозащитника, несмотря на то, что в колонии могут предоставляться краткосрочные отпуска, в том числе для участия в подобных мероприятиях, маловероятно, что Ефремову разрешат посетить похороны бывшей супруги, поскольку для ФСИН это может обернуться скандалом.

«Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — сказал Мельников в интервью aif.ru.

Дело в том, что Добровольская и Ефремов разошлись достаточно давно. Как пояснил правозащитник, именно к этому факту могут придраться.

«Я сомневаюсь, что ему удастся посетить похороны», — заключил Мельников.

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская были женаты с 1990 по 1997 год. В браке у них родился сын Николай.

Актриса ушла из жизни в возрасте 60 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с ней состоится 14 января в 10:00 по московскому времени на основной сцене МХТ им. А. П. Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядела перед смертью Евгения Добровольская.

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