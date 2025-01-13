Погребняк слегла с отравлением во время отпуска: «Впервые в жизни так сильно»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Погребняк слегла с отравлением во время отпуска на Маврикии

Погребняк слегла с отравлением во время отпуска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сейчас модель проводит время с семьей на Маврикии.

Известная модель и блогер Мария Погребняк проводит время с семьей на Маврикии. Казалось бы, солнце, океан — что может быть лучше? Однако отдых знаменитости был испорчен отравлением.

текстМария Погребняк отравилась на отдыхе. Instagram*/mariapoga_

Недавно родившая четвертого ребенка модель рассказала подписчикам о своем самочувствии и о том, как проходит восстановление. Она отметила, что впервые в жизни столкнулась с таким сильным отравлением, что даже подумала о необходимости госпитализации.

«Сегодня мои планы не осуществились. Я впервые в жизни так сильно отравилась, что думала, придется ехать в больницу. Организм был полностью обезвожен», — поделилась Погребняк.

Блогер отметила, что избежать больничных стен ей помогли лекарства, которые она взяла с собой.

Ранее, 5-tv.ru, Погребняк показала лицо после пластики без макияжа. Знаменитость стала клиентом скандального известного хирурга Тимура Хайдарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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