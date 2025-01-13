Главным бьюти-инфлюенсером прошлого года стала жена Джастина Бибера

Эфирная новость 29 0

Благодаря активности в медиа косметический бренд Хейли Бибер заработал 2,2 миллиарда долларов.

Фото, видео: Instagram*/haileybieber; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главным лидером мнений в индустрии красоты в 2024 году стала младшая дочь Стивена Болдуина и жена Джастина Бибера — Хейли Бибер. Помимо модельного бизнеса и съемок в кино девушка также владеет собственным косметической компанией, выручка которой составила 2,2 миллиарда долларов.

Бренды оценивали не по качеству продукции, а по объему прибыли, которые они получили за счет активностей в медиа — отзывам, лайкам и комментариям в соцсетях, а также статьям в прессе. Своих конкуренток же Бибер оставила далеко позади. Их доход в четыре раза меньше.

На втором месте за наследницей звезды Голливуда идет американская певица Ариана Гранде, у нее — 421 миллион, а на третьем — бренд сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер, выручка которого составила 408 миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Бибера уговаривает его на психотерапию после скандала вокруг P. Diddy.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
Армия РФ освободила населенный пункт Песчаное в ДНР
11:59
Умные крокодилы заманивают людей в ловушку в Индонезии
11:41
Главным бьюти-инфлюенсером прошлого года стала жена Джастина Бибера
11:23
«Надо было прилететь вчера»: пассажиры задержанных в Пулково рейсов рассказали о работе аэропорта
11:05
Лучше учиться в Лондоне: экс-министр иностранных дел Украины Кулеба отговорил сына воевать
10:47
Жена звезды «Очень странных дел» попала в психиатрическую клинику

Сейчас читают

Обматеривший волонтеров чиновник рассказал о конфликте: «Эмоции просто зашкаливают»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год