Главным бьюти-инфлюенсером прошлого года стала жена Джастина Бибера

Главным лидером мнений в индустрии красоты в 2024 году стала младшая дочь Стивена Болдуина и жена Джастина Бибера — Хейли Бибер. Помимо модельного бизнеса и съемок в кино девушка также владеет собственным косметической компанией, выручка которой составила 2,2 миллиарда долларов.

Бренды оценивали не по качеству продукции, а по объему прибыли, которые они получили за счет активностей в медиа — отзывам, лайкам и комментариям в соцсетях, а также статьям в прессе. Своих конкуренток же Бибер оставила далеко позади. Их доход в четыре раза меньше.

На втором месте за наследницей звезды Голливуда идет американская певица Ариана Гранде, у нее — 421 миллион, а на третьем — бренд сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер, выручка которого составила 408 миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Бибера уговаривает его на психотерапию после скандала вокруг P. Diddy.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ