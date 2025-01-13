Участниками новогоднего квеста Музея Победы стали около девяти тысяч детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Мероприятие проходило в локациях уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы», прошедшего в дни зимних каникул в Музее Победы в Москве, стали около девяти тысяч детей из разных регионов России, в том числе новых территорий. Кадры мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этом году квест проходил в локациях уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». В ходе игры юные участники разгадывали секретные шифры и головоломки. Главной задачей было победить коварный компьютерный вирус и не дать ему вновь пробудить темные силы. В этом ребятам помогали около 250 волонтеров.

В финале, после преодоления всех препятствий, детей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, которые вручали участникам новогодние подарки и зажигали Елку Победы.

Квест проходил с 21 декабря по 12 января. Музей Победы организовал его уже в седьмой раз. Участниками стали ребята 6-13 лет.

Также в минувшие праздники музей провел уже ставшие традиционными благотворительные сеансы. С 21 декабря их ежедневно бесплатно посещали дети участников спецоперации — в общей сложности более двух тысяч ребят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 60 детей участников СВО и ветеранов боевых действий побывали на историческом квесте «Елка Победы» в Москве.

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